Поїхав з місця ДТП, але потім одумався, і повернувся.

На Житомирщині, судячи з усього, через власну неуважність, правоохоронець збив трьох неповнолітніх

Про те, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої були травмовані три школярки, порушено кримінальну справу, посилаючись на ГУ НП по Житомирській області, пише " Berdichev.Biz.News ".

Зокрема, минулої неділі, 20-го лютого, о 6 годині 50 хвилин вечора, у відділенні Нацполіції отримали повідомлення - поблизу від села Карповці Ольшанської ТГ, в результаті аварії за участю автомобіля російського виробництва, "ВАЗ", травми отримали три пішоходи. При цьому водій-винуватець, спочатку зник з місця інциденту.

Правоохоронці, які прибули до місця події, з'ясували: "ВАЗ-2110" переміщався по сільській вулиці, але виїхавши на неосвітлену ділянку дороги, біля узбіччя наїхав на трьох дівчат, віком 13, 14 і 17 років. Попри те, що водій спочатку покинув місце події, мабуть, обдумавши все те, що трапилося, винуватець все ж повернувся.

Варто зазначити - травмованих дівчат-пішоходів своєчасно направили до медичного закладу, і після їх обстеження стало зрозуміло: одна отримала перелом стегнової кістки й буде госпіталізована, а двом іншим, менш постраждалим - призначили амбулаторне лікування.

Машиною, причетною до ДТП, керував 44-річний громадянин, який проживає в місті Чуднов, і є співробітником Нацполіції. Поки у водія взяли проби крові, яку досліджують на сліди алкоголю або наркотиків. Також, заведено кримінальне провадження, відповідно до частини 1 статті 286 (про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") "Кримінального кодексу України".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що поліція Одещини затримала банду школярів, яка регулярно грабувала односельців.

Також раніше ми інформували про те, що в Одеській області стався жорстокий злочин - потерпілого вдарили сокирою по голові та пограбували.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одеській області продовжує дорожчати проїзд у громадському транспорті.