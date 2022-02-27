Російські ракети вдарили по околицях Василькова (Київська область), почалася пожежа на нафтобазі, яку видно навіть з центру Києва - опубліковані кадри.

Після удару російськими ракетами по околицях Василькова спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

У Мережі з'явилося попередження.

"У зв'язку з пожежею на нафтобазі Василькова закликаємо місцевих жителів у разі виникнення специфічного запаху одягнути респіратори. Якщо такої можливості немає - намочити ганчірки або марлі водою і дихати через них. Ганчірки періодично міняти.

І пам'ятайте - спочатку надягайте респіратор або прикривайтеся ганчіркою самі, а після цього допомагайте.

Так ви збережете і себе, і того, кому допомагаєте", - йдеться в повідомленні.

Очевидці поширюють кадри в Мережі.

"Небо над Васильковим зараз. Заграву від пожежі на нафтобазі видно аж з Києва", - говориться в повідомленні.

Наслідки російської атаки видно навіть у Києві:

Васильківська міська рада у своєму Фейсбук опублікувала пам'ятку, що робити у разі аварії на Хімічному об'єкті.