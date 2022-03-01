Екіпажі Bayraktar TB2 вразили ще дві цілі - танк і два зенітних ракетних комплекси "Бук" Росії.

Про це, як пише Politeka.net, передавати радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Генштаб ЗСУ, у свою чергу, опублікував відеопідтвердження його слів.

Тим часом у Міноборони повідомили, що 28 лютого Збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачів і вертоліт.

"Під час нальоту окупантів на Васильків і Бровари винищувачі ЗСУ перехопили і збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Всього 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 і СУ-35".

Крім цього, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету і один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.

Українські сили, повідомляють в МОУ, не тільки оборонялися, а й атакували:

штурмовики СУ-25 протягом доби бомбили колони бронетехніки в Київській та Житомирській областях;

бомбардувальники СУ-24 м завдали 4 бомбових удари по танкових і механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська, "Байрактарами" були знищені танк і 2 ЗРК "БУК".