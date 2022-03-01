Про це, як пише Politeka.net, передавати радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Генштаб ЗСУ, у свою чергу, опублікував відеопідтвердження його слів.
Тим часом у Міноборони повідомили, що 28 лютого Збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачів і вертоліт.
"Під час нальоту окупантів на Васильків і Бровари винищувачі ЗСУ перехопили і збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Всього 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 і СУ-35".
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Крім цього, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету і один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.
Українські сили, повідомляють в МОУ, не тільки оборонялися, а й атакували:
штурмовики СУ-25 протягом доби бомбили колони бронетехніки в Київській та Житомирській областях;
бомбардувальники СУ-24 м завдали 4 бомбових удари по танкових і механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська, "Байрактарами" були знищені танк і 2 ЗРК "БУК".