Як пише Politeka.net, сьогодні вранці першого березня було запущено крилаті ракети класу" Калібр " по Харкову. Одна з ракет влучила в ХОДА (Харківська обласна державна адміністрація). Як повідомив Антон Геращенко, вже є дані про перші жертви.
"По площі Свободи було завдано удару крилатою ракетою класу" Калібр»
Після того як приїхали рятувальники (через 5-7 хвилин) був другий удар аналогічною ракетою, який потрапив у будівлю.
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1/3 будівлі ХОДА обрушилася.
Станом на зараз загиблих вже 10. Поранених понад 35.
Розбір завалів триває і жертв і поранених буде ще більше.
Звертаюся до російських вчених, конструкторів, інженерів - що ви відчуваєте зараз, бачачи, як ваша зброя вбиває мирних українців. Кидайте роботу, виходьте на страйки. Не робіть нові ракети", - написав Геращенко.