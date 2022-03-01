Радник глави МВС Антон Геращенко розповів про результат ракетного удару по Харкову, поділившись у своєму тг-каналі.

Як пише Politeka.net, сьогодні вранці першого березня було запущено крилаті ракети класу" Калібр " по Харкову. Одна з ракет влучила в ХОДА (Харківська обласна державна адміністрація). Як повідомив Антон Геращенко, вже є дані про перші жертви.

"По площі Свободи було завдано удару крилатою ракетою класу" Калібр»

Після того як приїхали рятувальники (через 5-7 хвилин) був другий удар аналогічною ракетою, який потрапив у будівлю.

1/3 будівлі ХОДА обрушилася.

Станом на зараз загиблих вже 10. Поранених понад 35.

Розбір завалів триває і жертв і поранених буде ще більше.

Звертаюся до російських вчених, конструкторів, інженерів - що ви відчуваєте зараз, бачачи, як ваша зброя вбиває мирних українців. Кидайте роботу, виходьте на страйки. Не робіть нові ракети", - написав Геращенко.