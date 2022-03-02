Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на офіційній сторінці бригади в Facebook.
"Почнемо цей ранок з хороших новин. Підрозділи 93-ї бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, подробиці і фото будуть опубліковані пізніше.
Тим часом, жителі Харкова і Сум повідомляють про нові потужні вибухи.
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"У Сумах був артобстріл. Зараз у місті вуличні бої. Не виходьте на вулицю", - повідомляє військова адміністрація.
Також з'явилася інформація, що в ці хвилини в Харкові горить будівля СБУ.
Крім того, тривають вибухи в танковому училищі, який зазнав потужного обстрілу ввечері 1 березня.