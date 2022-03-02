Під Харковом під час бою з російськими окупантами загинув біатлоніст Євген Малишев. Про це повідомляє сторінка «Біатлон майбутнього» в Facebook.

19-річний спортсмен загинув захищав від загарбників своє рідне місто. Він проходив службу в ЗСУ за контрактом

10 березня Євгену мало виповнитися 20 років. Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів.

Світла пам’ять герою.

Українці висловлюють щирі співчуття рідним героя.

«Світла пам'ять Герою», «Вічна пам'ять», «Вічна пам'ять, рідним співчуття», «Боже які молоді хлопці Нема слів тільки біль і шок».