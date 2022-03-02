Під Харковом під час бою з російськими окупантами загинув біатлоніст Євген Малишев. Про це повідомляє сторінка «Біатлон майбутнього» в Facebook.
19-річний спортсмен загинув захищав від загарбників своє рідне місто. Він проходив службу в ЗСУ за контрактом
10 березня Євгену мало виповнитися 20 років. Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів.
Світла пам’ять герою.
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Українці висловлюють щирі співчуття рідним героя.
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