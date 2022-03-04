"Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність"

У ніч проти п’ятниці в результаті обстрілів з важкої техніки російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС, повідомили в ДСНС.

О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами РФ. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації, повідомили в Запорізькій ОДА.

Наразі енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність. Важливі для безпеки АЕС системи та елементи у працездатному стані, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Наявні ушкодження будови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока.

Радіаційний фон на території Запорізької області станом на 7:00 залишається без змін та не загрожує життю людей, передає Запорізька ОДА.

Також план евакуації на випадок аварії на Запорізькій АЕС готовий. За словами голови Запорізької ОДА, поки нікого не евакуюють.

Президент України Володимир Зеленський уночі 4 березня виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції. Він зазначив, що вже говорив про це з кількома світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

«Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться – ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію в безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг станцію захопити, замінувати. Замінувати – і шантажувати потім ядерною катастрофою весь світ. Треба зупинити російських військових негайно. Кричіть своїм політикам! Україна – це 15 атомних блоків, якщо буде вибух, буде кінець усім, кінець Європі, це евакуація Європи. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції!» – закликав президент України.