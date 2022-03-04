Про це, як пише Politeka.net, йдеться в повідомленні Збройних сил України на офіційному Telegram-каналі.

"Українські ССО захопили ще один справний Т-80БВМ в російській армії і знищили групу окупантів.Сафарі в тилу ворога проходить вдало!» ,- повідомляють у ЗСУ, публікуючи відповідні кадри.

Нагадаємо, українська армія може використовувати трофейну техніку і озброєння РФ.

Про це раніше повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були кинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян", - заявив Арахамія.

Додамо, що з початку путінської агресії в Україні загальні бойові втрати російської армії склали 9166 військових. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ, але уточнює, що втрати ворога оцінює приблизно через високу інтенсивність бойових дій.