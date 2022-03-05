Кількість знищених російських військових з моменту вторгнення в Україну перевищило 10 тисяч осіб

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генерального штабу ЗСУ

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:

особового складу-понад 10 тис. осіб,

танків-269 од,

ББМ-945 од,

артилерійських систем -105 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків-39 од (уточнюється),

вертольотів-40 од (уточнюється),

автомобільної техніки-409 од,

легкі швидкісні катери-2 од,

цистерн з ППМ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-3", повідомляють у Генштабі.

Також уточнюється, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому дані коригуються.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список білоруських льотчиків, які атакували українські міста. Інформація з'явилася на сторінці ГУР в Facebook.

У списку української розвідки-понад 100 чоловік особового складу бригади армійської авіації, який здійснює бойові вильоти з аеродрому Республіки Білорусь "Ліда" для нанесення ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.