Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:
- особового складу понад 12 000 осіб,
танків ‒ 303 од,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
артилерійських систем– 120 од,
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РСЗВ - 56 од,
засоби ППО - 27 од,
літаків– 48 од,
гелікоптерів– 80 од,
автомобільної техніки - 474 од,
кораблі - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Також в Генштабі підкреслюють, що ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
«Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо! Слава Україні!» - звернулися у Генштабі до українців.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.