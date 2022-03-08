Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:

- особового складу понад 12 000 осіб,

танків ‒ 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем– 120 од,

РСЗВ - 56 од,

засоби ППО - 27 од,

літаків– 48 од,

гелікоптерів– 80 од,

автомобільної техніки - 474 од,

кораблі - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Також в Генштабі підкреслюють, що ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

«Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо! Слава Україні!» - звернулися у Генштабі до українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.