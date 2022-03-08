Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:
- личного состава более 12 000 человек,
танков ‒ 303 ед,
боевых бронированных машин-1036 ЕД,
артиллерийских систем-120 ЕД,
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РСЗО-56 ЕД,
средства ПВО - 27 ЕД,
самолетов-48 ЕД,
вертолетов– 80 ед,
автомобильной техники - 474 ед,
корабли - 3 ед,
цистерн с ГСМ-60,
БПЛА оперативно-тактического уровня-7.
Также в Генштабе подчеркивают, что эти данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
"Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим! Слава Украине!"- обратились в Генштабе к украинцам.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отзывает всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для обороны государства против российского агрессора. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига на своей странице в Facebook.