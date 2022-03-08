Силы ВСУ наносят сокрушительный удар по российским оккупантам, потери врага растут с каждым днем

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

- личного состава более 12 000 человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин-1036 ЕД,

артиллерийских систем-120 ЕД,

РСЗО-56 ЕД,

средства ПВО - 27 ЕД,

самолетов-48 ЕД,

вертолетов– 80 ед,

автомобильной техники - 474 ед,

корабли - 3 ед,

цистерн с ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня-7.

Также в Генштабе подчеркивают, что эти данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим! Слава Украине!"- обратились в Генштабе к украинцам.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отзывает всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для обороны государства против российского агрессора. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига на своей странице в Facebook.