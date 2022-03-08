Як пише Politeka.net, 24 лютого Володимир Путін віддав наказ про наступ Росії на Україну. Українці вже 13-й день захищають свою землю від російських окупантів. Незважаючи на заяви Міноборони РФ, російські війська запускають ракети не тільки по українських військових об'єктах, а й житлових будинках. Головне управління розвідки МО України опублікувало список військових злочинців ВМС Росії, які запускають ракети по українцях.
Зазначено, що ракетних ударів крилатими ракетами "Калібр" морського базування залучалися:
Підводний човен "Новоросійськ", командир-капітан 3 рангу Ігор Ігорович Шведа;
Фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков", командир-капітан 1 рангу Ігор Михайлович Крохмаль;
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Фрегат "Адмірал Ессен", командир-капітан 2 рангу Олександр Смирнов;
Підводний човен "Великий Новгород", командир-капітан 2 рангу Сергій Михайлов;
Фрегат" Адмірал флоту Касатонов", командир – капітан 2 рангу Олексій Вікторович Рябоштан.
Малий ракетний корабель" Грайворон", командир – капітан 3 рангу Гліб Олександрович Козаков.