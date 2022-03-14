Про це, як пише Politeka.net, зранку 14 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. За попередню добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).
Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС рф виконувати накази командування.
За наявною інформацією, на території рф в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи.
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Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС рф що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.
Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.