Після війни з Росією Україні знадобиться тривалий період розмінування, участь в якому візьмуть рятувальники багатьох країн

Про це, як пише Politeka.net, в ході брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, для розмінування знадобиться кілька років. Також монастирський підкреслив, що посадові особи сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, в першу чергу, в нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників.

"Це медичне обладнання та обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування.

Бо ми розуміємо і повинні усвідомлювати, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років тільки періоду розмінування", - уточнив Монастирський, додавши, що без цього етапу неможливе жодне відновлення будь-якого об'єкта.

Сил в українських рятувальників зробити це в короткий період не вистачить, тому на допомогу Україні прийдуть рятувальники з країн Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії.

Тим часом повідомляється, що на Миколаївщині упродовж 15 березня піротехнічним підрозділом відпрацьовано 37 заявок та вилучено 17 вибухонебезпечних предметів.

"Уважно подивіться як саме виглядають боєприпаси та залишки ВНП, які категорично не можна чіпати та намагатися самостійно знешкодити. Побачили подібне - одразу повідомляйте про знахідку рятувальників за номером 101", - повідомляють рятувальники, демонструючи фото снардів.