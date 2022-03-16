Трагедія сталася в середу, 16 березня, близько 6 години ранку в Хмельницькій області, повідомляє Національна поліція України. Автобус, що перевозив людей з Дніпра до Тернополя, потрапив в аварію на трасі "Кропивницький-Знам'янка" неподалік села Лозова.
Автобус "Setar", за кермом якого перебуває 61-річний житель Донецької області, зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter", що перевозив переселенців.
В результаті зіткнення водій і шестеро пасажирів мікроавтобуса померли на місці. Ще дев'ять пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Людей доставили в найближчу лікарню. Особи загиблих і потерпілих встановлюються.
Відомо, що водій і пасажир автобуса "Setar" не постраждали.
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На місці події працюють слідчі. Вони встановлюють точні обставини і причини аварії. Правоохоронці також поділилися кадрами з місця трагедії.
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