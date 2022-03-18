Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані щодо втрат противника, що вторгся на українську землю

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на оновлені дані, загальні бойові втрати ворога на момент 18 березня орієнтовно склали:

- особового складу близько 14200 осіб,

- танків-450 од,

‒ бойових броньованих машин-1448 од,

- артилерійських систем-205 од,

- РСЗВ-72 од,

- засоби ППО-43 од,

- літаків-93 од,

– вертольотів-112 од,

- автомобільної техніки-879 од,

- Кораблі / катери-3 од,

- цистерн з ПММ-60,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня-12.

- Спеціальна техніка-11.

Нагадаємо, мирні жителі можуть допомогти Збройним силам України і влаштувати ворогові "рейкову війну". Про це раніше повідомив радник глави офісу президента України (ОП) Олексій Арестович.

Постачання військ РФ по залізницях проходить набагато ефективніше, ніж по автомобільних, зауважив він.

"Дуже багато людей на півночі України в районі Сум, Чернігова та Охтирки влаштували відмінну війну з тилами противника. Вона відразу дала результати. Питання - а чи не хочемо ми влаштувати на півдні тотальну рейкову війну", - звернувся до українців Арестович.

Радник глави ОП вважає, що "рейкову" війну треба вести за такими напрямками:

Крим-Мелітополь,

Крим-Херсон,

Валуйки-Куп'янськ,

Гомель-Київ (загальний напрямок) та інші виявлені напрямки.

Залізничні колії охороняє противник, тому спочатку варто тверезо оцінити сили і можливості, попередив Арестович.

«Зрив постачання противника залізницями (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо, на напрямку Крим — Мелітополь», – запевнив він.