Про це, як пише Politeka.net, попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.
Уточнюється, що для Сум нині загрози немає.
Тим часом ГСЧС пише, що рятувальники проводять роботи з осадження аміачної хмари. Загрози населенню немає. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Резервуар з аміаком було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу.
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Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.
Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
- в помешканні бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
- якщо відчуваєте запах аміаку, дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте йому теплого молока з харчовою содою;
- одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліном чи оливковою олією;
- при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.