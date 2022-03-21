На підприємстві Сумихімпром стався витік аміаку. Зона ураження радіусом близько 5 км

Про це, як пише Politeka.net, попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Уточнюється, що для Сум нині загрози немає.

Тим часом ГСЧС пише, що рятувальники проводять роботи з осадження аміачної хмари. Загрози населенню немає. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Резервуар з аміаком було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу.

Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

- в помешканні бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо відчуваєте запах аміаку, дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

- виведіть ураженого на свіже повітря;

- дайте йому теплого молока з харчовою содою;

- одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;

- при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліном чи оливковою олією;

- при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.