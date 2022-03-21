Противник майже втратитв змогу наступати будь де на території України і веде лише тактичні дії, накопичує резерви, які, втім, піддаються ніщивним ударам ракетних військ, артилерії та авіації ЗСУ.

Про це, як пише Politeka.net, у ході брифінга заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Протягом ночі сьогодні вказані наші сили наносили потужні удари по противнику – він має чергові втрати. Противник вдався до ударів у відповідь, але по зрівнянню з нашими ударами вони були маленькі і нестрашні. Сьогодні я вам надам втрати ворога в дещо незвичній манері і виміряємо їх не в кількості одиниць, а організаційно-штатними структурами», - повідомив Арестович.

Таким чином, за його словами, українські війська на 26 добу запеклої боротьби з загарбниками знищили:

- 11 батальйонів танків

- 34 батальйонів ББМ

- 5 дивізіонів РСЗВ

- 17 дивізіонів ствольної артилерії

- майже 5 авіаполків літаків

- 5 авіаполк вертольотів

«Тобто ми знищили три російські ударні армії РФ та одну повітряну армію. Тобто чотири армії з десяти, які є у російської армії», - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог знизив застосування авіаціі, але застосовує оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати - щоб оцінити результати завданих ракетно-бомбових ударів.

Підрозділами Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.