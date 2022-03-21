Про це, як пише Politeka.net, у ході брифінга заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
«Протягом ночі сьогодні вказані наші сили наносили потужні удари по противнику – він має чергові втрати. Противник вдався до ударів у відповідь, але по зрівнянню з нашими ударами вони були маленькі і нестрашні. Сьогодні я вам надам втрати ворога в дещо незвичній манері і виміряємо їх не в кількості одиниць, а організаційно-штатними структурами», - повідомив Арестович.
Таким чином, за його словами, українські війська на 26 добу запеклої боротьби з загарбниками знищили:
- 11 батальйонів танків
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- 34 батальйонів ББМ
- 5 дивізіонів РСЗВ
- 17 дивізіонів ствольної артилерії
- майже 5 авіаполків літаків
- 5 авіаполк вертольотів
«Тобто ми знищили три російські ударні армії РФ та одну повітряну армію. Тобто чотири армії з десяти, які є у російської армії», - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог знизив застосування авіаціі, але застосовує оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати - щоб оцінити результати завданих ракетно-бомбових ударів.
Підрозділами Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.