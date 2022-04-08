Про трагедію повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу в більш безпечні області України. Рашисти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти в заручники якомога більше мирних людей», - заявив Кириленко.
На одному з опублікованих ним кадрів можна побачити тіла, що лежать серед сумок і валіз.
"Російська Федерація-Країна нелюдів і злочинців. Зло має бути зупинено!» ,- написав Кириленко.
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Зазначимо, що, за непідтвердженими даними, жертвами удару стали 30 українців, більше ста отримали поранення.