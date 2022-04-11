За добу На Харківщині від обстрілів росіян загинули 11 осіб, серед них – 7-річна дитина

За минулу добу російські окупанти завдали близько 66 ударів по Харкову і населених пунктах області, 11 людей загинули, 14 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За добу російські війська завдали близько 66 ударів з артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідували пожежі в будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі. В результаті обстрілів росіян постраждали цивільні – 11 загиблих, серед них – 7-річна дитина, 14 поранених. Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу і борються за життя поранених", - розповів Синьогубов.

Глава ОВА зазначає, що по області спостерігається активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий "Орлан".

Також було зафіксовано активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують відразу, тільки коли їх зачепить людина або спрацює інший фактор руху. Тому вони ще небезпечніші.

Керівник ОВА просить громадян бути дуже обережними, не підходити до об'єктів, триматися подалі і по можливості сховатися в укриття.

"Не намагайтеся самостійно ліквідувати вибухові предмети, відразу телефонуйте за номером 101", – підкреслив він.

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