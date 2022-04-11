Увечері в понеділок, 10 квітня, російські війська атакували Маріуполь отруйною речовиною невідомого походження. Про це повідомили в телеграм-каналі полку "Азов".

Повідомляється, що речовину скинули з безпілотника. Люди задихаються. У постраждалих спостерігається вестибуло-атактичний синдром-люди втрачають рівновагу, не можуть ходити.

Тим часом джерело, наближене до Міноборони України, повідомило, що ймовірність використання окупантами хімічної зброї дуже висока. Раніше російські військові не виключали використання хімічної зброї в Маріуполі.

За інформацією деяких ЗМІ, окупанти могли застосувати в Маріуполі речовину "Зарин". Перші ознаки впливу "зарину" (і інших БОВ нервнопаралітіческого дії) на людину — виділення з носа, закладеність в грудях і звуження зіниць. Незабаром після цього у жертви утруднюється дихання, з'являється нудота і посилене слиновиділення. Потім жертва повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання і дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями. В кінцевому рахунку жертва впадає в коматозний стан і задихається в нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вдень орки анонсували хімічну атаку по Маріуполю. Але ніхто не вірив, що вони настільки кінчені. Нагадаємо, в місті знаходиться близько 150 тисяч цивільного населення.

Також варто нагадаємо, що президент США Джо Байден в одній зі своїх заяв обіцяв дуже серйозні санкції у разі застосування хімічної зброї Росією.

Додамо, що у світі заборонено виробництво і застосування хімічної зброї Конвенцією про хімзброї – це Міжнародний договір в рамках ООН.

Нагадаємо, Захисники України жорстко зустріли окупанта на південному напрямку: знищено безліч техніки.

Як повідомляла Politeka, "Не час для відмовок": глава МЗС Німеччини заявила, що Україні потрібно дати важке озброєння.

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