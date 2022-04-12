Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях рф.

Про це йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.

Крім того ворог проводить перебазування авіації на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України.

Також повідомляється, що окупанти продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові.

Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів.

Крім того, відзначено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння, - констатують у Генштабі ЗСУ.

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