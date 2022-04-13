На півдні України воїни ЗСУ за добу знищили 12 окупантів та 11 одиниць техніки. Про це повідомило оперативне командування "Південь"

"За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 12 окупантів і 11 одиниць техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка. Також знищено польовий склад боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму.

"Розгублений і озлоблений невдачами ворог робить відчайдушні спроби поліпшити тактичне положення і повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території навіть під артилерійськими обстрілами", - додали в ОК "Південь".

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