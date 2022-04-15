Його "приземлили" українські захисники, - відповідні кадри опубліковані Держприкордонслужбою.
Разом з літаком на той світ відправився і його штурман, пілота, що вижив, зловили і тепер він дає свідчення про злочинні укази, які він виконував. На рахунку злочинця - сотні життів невинних укранців.
За офіційними даними, за час блокади Чернігова російськими військами загинуло близько 700 осіб. Дані цифри не є остаточними.
"За час війни в Чернігові загинули приблизно 700 осіб - це сукупно і військових, і цивільних", - повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко.
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Серед загиблих 70 осіб залишаються непізнаними, ще 40 вважаються зниклими безвісти.
За приблизними підрахунками, в місті залишилося близько 80-95 тисяч осіб. До війни населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тисяч осіб.
Нагадаємо, жителів звільнених населених пунктів закликають не поспішати повертатися додому - росіяни залишили безліч мінних пасток.
Також повідомлялося, що українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло.
Крім того Politeka.net писала, що окупант видав масштабні плани Путіна щодо України.