За різними оцінками, росіяни вже втратили більше 30% своїх сил на першому етапі війни проти України.

Про це пише видання The Telegraph, відзначаючи, що ці колосальні цифри втрати росіян вже перевершили відсоток втрат німців у битві на Курській дузі.

Відзначається, що російські ВПС досі не отримали переваги в повітрі, втратили флагманський крейсер "Москва", серед контрактників спостерігаються численні відмови від участі у війні, моральний дух солдатів низький. У підсумку саме битва за Донбас, судячи з усього є для росіян останньою можливістю "викласти свої карти на стіл".

Нагадаємо, раніше у своєму новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські генерали вбили занадто багато своїх солдатів, тому під час нового наступу поводяться обережніше.

"На Сході і півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами…

Мабуть, російські генерали, які звикли не брати до уваги будь-які втрати, вбили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, тому що нікого не залишиться, щоб наступати.

Втім, нехай не сподіваються, що це допоможе їм. Це питання тільки часу - коли вся територія нашої держави буде звільнена", - запевнив глава держави.

Нагадаємо, з'ясувалося, чим нова фаза війни буде відрізнятися від попередніх двох місяців бойових дій.

Також повідомлялося, що бригада, яку Путін хвалив за "героїзм і відвагу" зазнала нищівних втрат.

Крім того Politeka.net писала, що у Бучі росіяни вбили родича російського опозиціонера Олексія Навального.