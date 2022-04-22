Як повідомляють у Запорізькій ОВА, повітряне судно виконувало технічний рейс.
"Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", - йдеться в повідомленні.
Ан-26 - це турбогвинтовий військово-транспортний літак, розроблений на Державному підприємстві Антонов.
Високі злітно-посадкові якості і прохідність шасі забезпечують невибагливість злітно-посадкових майданчиків і дозволяють експлуатувати літак на грунтових, трав'яних, галькових, піщаних, засніжених і розмоклих аеродромах малих розмірів.
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Додамо, раніше в мережі з'явилися сумні кадри з Гостомеля Київської області. Місто одним з перших прийняв на себе удар російських загарбників.
На опублікованих фото можна побачити не тільки почорнілі від обстрілів житлові будинки і розбомблені вулиці, а й згорілий літак "Мрія".
Втрата найбільшого літака в світі Ан - 225 Мрія стала ударом для всього світового авіаційного співтовариства.
"Укроборонпром", який володів мрією через "Авіалінії Антонова", заявив — будівництво нової обійдеться в $3 млрд і займе більше 5 років.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили про збиті літаки і вертольоти противника за минулу добу.
Також повідомлялося, що у РФ проговорилися про величезні втрати у війні з Україною.