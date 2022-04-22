Сьогодні зранку, 22 квітня, в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26.

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, повітряне судно виконувало технічний рейс.

"Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", - йдеться в повідомленні.

Ан-26 - це турбогвинтовий військово-транспортний літак, розроблений на Державному підприємстві Антонов.

Високі злітно-посадкові якості і прохідність шасі забезпечують невибагливість злітно-посадкових майданчиків і дозволяють експлуатувати літак на грунтових, трав'яних, галькових, піщаних, засніжених і розмоклих аеродромах малих розмірів.

Додамо, раніше в мережі з'явилися сумні кадри з Гостомеля Київської області. Місто одним з перших прийняв на себе удар російських загарбників.

На опублікованих фото можна побачити не тільки почорнілі від обстрілів житлові будинки і розбомблені вулиці, а й згорілий літак "Мрія".

Втрата найбільшого літака в світі Ан - 225 Мрія стала ударом для всього світового авіаційного співтовариства.

"Укроборонпром", який володів мрією через "Авіалінії Антонова", заявив — будівництво нової обійдеться в $3 млрд і займе більше 5 років.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про збиті літаки і вертольоти противника за минулу добу.

Також повідомлялося, що у РФ проговорилися про величезні втрати у війні з Україною.