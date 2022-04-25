У російському місті Брянськ горить потужна пожежа на нафтобазі. Очевидці повідомляють, що перед цим чули вибухи.

У свою чергу ЗМІ з посиланням на МНС пишуть, що повідомлення про пожежу в Брянську надійшло о 02:00год 25.04.2022 в оперативну чергову зміну Головного управління МНС Росії по Брянській області.

Очевидці повідомляють, що перед пожежею чули кілька вибухів.

"Горять резервуари з паливом. Пожежі в житлових будівлях не зафіксували", - повідомила прес-служба уряду регіону з посиланням на МНС.

Зазначимо, що пожежа відбувається на території нафтобази Роснафти. Нафтобази входять в комплекс нафтопроводу "Дружба", через який в Європу надходить Нафта.

"...Головний хаб з транспортування російської нафти в Європу палахкотить як новорічна ялинка. Так, заробляти Криваві гроші для вбивства українців стає не тільки невигідно, а й неможливо», - прокоментував кадри пожежі український журналіст Юрій Бутусов.

Відзначимо, що Брянськ розташований в 100 км від України.

Також додамо, що раніше потужна пожежа на нафтобазі сталася в російському Бєлгороді.

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