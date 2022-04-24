В даний час Маріуполь залишається найтрагічнішою і напруженою точкою на карті України.

Андрій Єрмак розвіяв чутки про те, що окупанти контролюють Маріуполь. Про це він розповів в ефірі французького телеканалу TF1.

"Це черговий фейк! Так, вони (окупанти) є на території міста. Але місце, де знаходяться наші герої, воно залишається під їх контролем», - говорить він.

За його словами, він очікує збільшення оборонної підтримки нашої держави від міжнародних партнерів, а також посилення санкційного тиску на Росію, що дозволить завершити агресивну війну і сісти за стіл переговорів.

"В даний час Маріуполь залишається найтрагічнішою і напруженою точкою на карті України. Саме там йдуть запеклі бої. Що стосується інформації, що росіяни отримали контроль над містом... Ні, це неправда. Так, вони знаходяться на території міста, але зона, в якій знаходяться українські герої, залишається під контролем наших солдатів. Вони знаходяться там разом з цивільними, там є навіть діти", - повідомив Андрій Єрмак.

Також складною ситуація залишається в Харківській області. І сьогодні, 24 квітня, стало відомо, що окупанти обстріляли місто Чугуїв.

"У святий для православних день, прийшли на допомогу пораненим від обстрілів «гівноросами» місцевим жителям. Знову поранена дитина і його мати. Знову горе в сім'ях. Дитина 2010 року, діагноз: осколкові поранення правого і лівого стегна і правої і лівої бріти. Мати 1986 року діагноз: осколкові поранення лівого стегна. Також ще один місцевий житель, 1953 року народження, діагноз: осколкові поранення спини зліва, відкритий пневмоторекс", повідомив глава ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

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