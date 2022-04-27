Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках. Їх мета -взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного і розвитку наступу на Лиман, Сєвєродонецьк і Слов'янськ.

«На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Ямпіль. На Сєвєродонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове», - повідомляють у Генштабі.

На Маріупольському напрямку ворог обстрілює і блокує українські підрозділи в районі заводу "Азовсталь". У Маріуполі окупанти також продовжують проводити фільтраційні заходи щодо мирних громадян.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається утримати раніше захоплені рубежі, в Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається поліпшити своє тактичне положення.

«З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку» - повідомили в Генштабі.

Силами підрозділів Росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка та Станіслав Херсонської області.

На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій і запасів.

Також повідомляється, що на Харківщині противник захопив північно-східну околицю населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.

Нагадавши, ворог також накрив артилерією Дніпропетровську область.

У свою чергу Олексій Арестович пояснив, чому почастішали пожежі на російських нафтобазах і складах боєприпасів.