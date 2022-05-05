Відомий український журналіст Олександр Махов, який багато років працював на каналах "Україна" та "Україна24" загинув від ворожих обстрілів. У день вторгнення російських військ на територію України хлопець став добровольцем і пішов воювати.
Тепер наречена Анастасія Блищик повідомила в Facebook, що Олександр загинув. "Я не вірю! Це не може бути правдою! Мій Саша хотів жити!",- написала дівчина, яка планувала весілля Олександром.
Інформацію про загибель свого колеги повідомили і на сторінці телеканалу "Україна 24". "Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов. Олександр багато років працював на каналах "Україна" і "Україна24" і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних Силах України", - йдеться в повідомленні.
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Зазначимо, що на своїй сторінці Махов 28 квітня повідомив, що отримав поранення. "Важкі бої. Зачепило трохи осколком. Залишаюся в строю", - написав тоді він, і пожартував, що до весілля з нареченою Анастасією Блищик заживе.
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