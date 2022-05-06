У Голосіївському районі української столиці на території готелю спалахнула сильна пожежа.

Як пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України, пожежа почалася рано вранці. У цей момент в будівлі готелю знаходилися десятки людей.

За даними пожежних рятувальників, горіли 2 і 3 поверхи 3-поверхової будівлі з поширенням полум'я на покрівлю і 1 поверх.

"Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації людей», - повідомили в ДСНС.

О 6:45 пожежу локалізовано на площі 2000 кв.м та о 7: 29 – ліквідовано. В результаті було врятовано 5 осіб і евакуйовано 98 осіб.

Крім того, рятувальникам вдалося врятувати 4 будівлі і недобудований поруч розташований корпус.

На місці було задіяно 15 одиниць пожежної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС.

Про причини пожежі поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про масштабну пожежу в Києві. Уточнювалося, що вогонь спалахнув НЕ в результаті ракетного обстрілу.

Також повідомлялося, що з'явилися кидри і подробиці пожежі в Зоні відчуження.

Крім того Politeka.net писала, що з'ясувалося, хто допоміг Україні потопити російський крейсер "Москва".