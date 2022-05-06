У найближчі 3-4 дні російські загарбники кинуть всі зусилля, щоб прорватися або в Сєвєродонецьк або в Попасну.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, вороги цілодобово обстрілюють всю територію області з різних видів озброєння. Але українське командування готується до сильніших наступів.

"Готуємося до більш потужних наступів в найближчі три - чотири дні. Вони кинуть всі зусилля, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або в Попасну", - повідомив Гайдай.

За його словами, росіяни продовжують спроби прориву з боку Рубіжного, а Попасну продовжують стирати з лиця Землі.

"По населеному пункту Барвінкове теж щоденні спроби прориву, і у нас є ще одна гаряча точка – це населений пункт Воєводівка. Воно у нас, на жаль, як перехідний червоний прапор. Її захоплювали вже неодноразово великими силами, але наші хлопці вибивали і поки тримають там позиції", - повідомив Гайдай.

Коментуючи ситуацію в Попасній, Гайдай повідомив, що росіяни його повністю знищили.

"Більше двох місяців щоденних обстрілів і бомбардувань... Там найжорстокіші бої і те, що там наші хлопці відчувають – ту силу, яку кидають туди. Іноді це і батальйонами, приватні військові кампанії росіян присутні, бомблять літаками, на них і РСЗВ, і танками, і артилерією. Просто всім. Там дійсно пекло", - розповів Гайдай про те, що доводиться переживати бійцям ЗСУ.

Додамо, увечері 5 травня ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС в Луганській області і в розташоване поруч залізничне господарство Сєвєродонецького «Азоту».

Також стало відомо про зникнення на Луганщині двох рятувальників - вони повезли воду в село Нижнє і перестали виходити на зв'язок.

"4 травня два працівники ДСНС - Денис Колотилов і Геннадій Муратов – на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію – повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Після обіду перестали виходити на зв'язок. Пошуки результатів не дали - ні чоловіки, ні пожежна машина не знайдені. Є ймовірність, що хлопці потрапили в рашистський полон, адже в той день поблизу села йшли бої", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, в британській розвідці розповіли, навіщо Путіну насправді Маріуполь.

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