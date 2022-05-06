Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованої на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
Відзначається, що російські збройні угруповання другий день продовжують штурм заводу «Азовсталь» в Маріуполі, незважаючи на заяви, що вони намагаються тільки блокувати його.
У розвідці припускають, що нові зусилля Росії по захопленню "Азовсталі" і завершенню захоплення Маріуполя можуть бути пов'язані з майбутніми святкуваннями Дня Перемоги 9 травня і бажанням Путіна домогтися символічного успіху в Україні.
Однак поки українці продовжують протистояти агресору в "Азовсталі", російські втрати будуть продовжувати рости, що буде зривати їх оперативні плани на півдні Донбасу, - зазначають у розвідці.
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Додамо, що керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі, що в ці хвилини йде наступний етап порятунку наших людей з «Азовсталі».
"Про результати інформація буде пізніше", - повідомив Єрмак.
Також Єрмак уточнив, що раніше вдалося вивезти вже 500 осіб.
«Ми провели черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та Азовсталі. Можу сказати, що нам вдалося вивезти близько 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів і військових. Спасибі за допомогу ООН», - написав Єрмак раніше.
Нагадаємо, захисник Маріуполя розповів, скільки вони зможуть протриматися.
Також повідомлялося, що з'явилися кадри з фільтраційного табору для маріупольців, який організували росіяни.