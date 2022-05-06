Пожежі в росії останнім часом - звичне явище. Так, за останні кілька тижнів сталося кілька серйозних пожеж в Москві і околицях.

Росія знову палає. Так, пожежа на найбільшому ринку Владикавказа «Вікаліна» налякала жителів довколишніх районів. Густий дим піднімається над ринком, він накрив околиці і вже дійшов до центру міста. Кадри з'явилися на численних Телеграм-каналах.

За попередніми даними, горять речові ангари, одна жінка отримала опіки.

Пожежні розрахунки вже приступили до гасіння. Причина загоряння поки не названі.

Відомо, що пожежі в Росії останнім часом – звичне явище. Так, за останні кілька тижнів сталося кілька серйозних пожеж в Москві і околицях. 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста. 22 квітня загорівся цілий квартал в місті Корольов, який розташований в декількох кілометрах від Московської кільцевої дороги. А 25 квітня на Кільцевій російській столиці згорів великий торговий центр.

Нагадаємо, росія продовжує горіти: в Курську почалася сильна пожежа, видно з кожного району.

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