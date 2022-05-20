Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, розповідаючи про ситуацію в місті Рубежне. За його словами, воно розділило долю Маріуполя.

«У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві», - розповідає Гайдай, публікуючи жахливі фото.

Сьогодні рубіжани розділилися на три категорії, відмітив голова Луганської ОДА, ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в росію чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста.

«Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер НАШЕ Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля. Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст. Все буде Україна», - звернувся до мешканців багатостраждального міста Гайдай, запевнивши їх, що все буде відбудовано.

Раніше Гайдай повідомив, що росіяни наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, в обласному центрі ще 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків.

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