Війна в Україні навряд чи закінчиться до осені, тому до кінця літа продовжили воєнний стан.

Радник глави ВП Олексій Арестович пояснив, чому в Україні вирішили продовжити воєнний стан, і не на 30 днів, як раніше, а на всі 90. За словами експерта, війна швидше за все не закінчиться до осені, а продовження воєнного стану щомісяця дає помилкову надію українцям. Про це Арестович розповів в інтерв'ю 24 каналу.

"Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна навряд чи закінчиться", – заявив Арестович.

Радник Голови ВП впевнений, що з суспільством під час війни необхідно вести чесну комунікацію. Він додав, що воєнний стан можна скасувати в будь-який момент. Зате його можуть зберегти на окремих ділянках і після перемоги у війні. Арестович пояснив, все тому, що після війни стартує відновлення країни, одним з головних завдань цього процесу є розмінування. Він додав, що боєприпасів, що не розірвалися, дуже багато.

"За світовим законом, день війни - це 3 дні розмінування. Це буде ще роками тривати. І навіть після перемоги буде зберігатися певна небезпека, частини будуть охороняти державний кордон, не всі військові відразу повернуться в пункти постійної дислокації", – зазначив Арестович.

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