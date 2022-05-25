Проте, як повідомляє голова ОДА Сергій Гайдай, місто тримає оборону.

За його словами, останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно. Більш того - росіяни б’ють по скупченню людей.

«Так, вони знають, що на сєвєродонецькому «Азоті» облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково», - повідомивв Гайдай, додавши, що цюінформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників.

«Тож, будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогати ворогу», - звернувся Гайдай до мешканів Луганщини і зокрема Сєвєродонецька.

Ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено.

«Загалом за 24 травня шестеро загиблих та вісім поранених. Одній жінці довелося ампутувати ногу», - повідомив Гайдай.

У ці хвилини, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, у новому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Також повідомлялось, що зранку окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу.

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