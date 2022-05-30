За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 14 атак ворога, знищено дві артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 10 ворожих автомобілів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, згідно з новими даними, на Донецькому напрямку підрозділи окупантів зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька: для посилення угруповання перекинув з території рф боєприпаси та техніку.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з росії та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки. На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли військ ВСУ та веде контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, Шмигаль вказав на трагічну деталь за жертвами російського вторгнення.

Як повідомляла Politeka, окупанти не вгамовуються, під удар потрапив Криворізький район.

Також Politeka писала, що мобілізовані з "Л/ДНР" влаштували перестрілку з росіянами.