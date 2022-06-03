Про це, як пише Politeka.net, йдеться в новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, згідно з новими даними, на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону. У той же час відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах.

"В ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь проведено збори фахівців зв'язку та інженерно-технічного складу", - повідомляють в ЗСУ

Загроза нанесення ракетних ударів з Білорусі зберігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Олександра Лукашенка стягують до кордону України ще більше військової техніки - був помічений ешелон.

На техніці є розпізнавальний знак - червоний квадрат. Велика частина даної техніки стояла в Хойниках з 7 травня. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста – до кордону з Волинською областю України.

Також повідомлялося, що секретар РНБО Данилов відповів, xи зможе Україна відбити атаку з Білорусі.

Крім того Politeka.net писала про величезні втрати окупантів під Попасною.