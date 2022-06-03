За сто днів війни Росія, в порівнянні з початковим планом, не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.

Про це, як пише Politeka.net, констатують у британській розвідці.

«Для того, щоб РФ досягла хоч якогось успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції в робочу силу та обладнання, і, ймовірно, на це буде потрібно значний час», - підкреслили в Міністерстві оборони Великобританії.

Тим часом Генштаб ЗСУ оприлюднити нові дані про втрати російських загарбників. Так, за сто днів з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано:

особового складу близько 30 950 осіб

танків - 1367 од.

бойових броньованих машин 3 366 од.

артилерійських систем 661 од.

РСЗВ - 207.

засоби ППО-95

літаків 210

вертольотів-175

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535

крилаті ракети-121

Кораблі/ катери / - 13

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 329

спеціальна техніка - 51

Також зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

"Слава ЗСУ", "Слава українським воїнам", "Віримо Збройним Силам України", "Коли ж вони закінчаться..." - пишуть українці в коментарях.

Додамо, що також стало відомо, що українські військові розпочали тритижневий курс навчання роботі з американськими РСЗВ Himars.

Тим часом Кремль заборонив державним російським ЗМІ говорити про тривалість війни проти України.

Російська влада боїться, що росіяни помітять, як «затягнулася» «спецоперація», за три місяці російські війська не змогли домогтися значного просування.

"А про її цілі, крім "денацифікації" і "демілітаризації" України, досі нічого не відомо. Люди ці слова не розуміють, але бачать, що бойові дії йдуть вже довго. До "операції" їм переконувалося, що Україна - держава слабка. Але тепер виходить, що швидко перемогти не виходить», — зазначив близький до Кремля співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти мріють про ротацію і не хочуть воювати.

Також повідомлялося, що окупанти в Сєвєродонецьку потрапили в пастку.

Крім того, Politeka.net писала, що російська артилерія на території України буде знищена за тиждень-два.