Дві українки загинули в аварії на залізниці в Німеччині.

Подробиці повідомляє німецьке видання Bild.

У п'ятницю, 3 червня, недалеко від німецького села Бурграйн в Баварії зійшов з рейок поїзд, що прямував з міста Гарміш-Партенкірхен в Мюнхен. Склад поїзда зійшов з рейок, в результаті чого перекинулися три вагони.

Як стало відомо, в результаті аварії постраждали близько 60 осіб. Щонайменше п'ятеро людей загинули. З'ясувалося, що серед жертв були дві біженки з України.

Німецькі правоохоронці повідомляють, що загинули чотири жінки у віці 32, 39, 51 і 70 років, а також підліток. Також відомо, що одна з українок була з дитиною, яку забрали в лікарню з важкими травмами.

Поки дипломатичні представництва України в Німеччині ніяк не прокоментували подію і не розголошували ніяких подробиць про постраждалих українців.

Всього в поїзді на момент аварії перебувало 140 пасажирів.

НП прокоментував міністр транспорту Баварії Крістіан Бернрайтер, який повідомив, що точна причина події ще не встановлена, але за попередніми даними причиною аварії могла стати технічна несправність.

Нагадаємо, трагедія сталася з українками в Польщі, в квартирі також перебували діти.

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