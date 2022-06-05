Про страшну аварію в окупованому місті ввечері 5 червня повідомили місцеві Телеграм-канали з посиланням на очевидців.

Як розповіли місцеві жителі, ввечері російський військовий за кермом Toyota Land Cruiser мчав по місту на величезній швидкості. Він "пролетів" на червоний сигнал світлофора, після чого врізався в іншу машину. На кадрах з місця можна було помітити, що аварія зачепила і ще одну машину.

За непідтвердженою інформацією, в ДТП загинули дві людини. Однією з них була літня жінка, яка перебувала в «Славуті». Ще чотири людини потрапили в лікарню з різними травмами. Судячи з кадрів з місця, машини влетіли в людей, які стояли на зупинці. На відео постраждалі і загиблі лежали прямо на дорозі навколо місця зіткнення машин.

Сам винуватець аварії вижив. Очевидці стверджують, що він виліз у багажник, сів у російський військовий «Тигр» і втік з місця події.

За даними ЗМІ, на позашляховику їхали російські військові. До цього їх машину часто бачили в супроводі техніки окупантів. Також зазначається, що очевидці трагедії не змогли оперативно викликати «швидку» через те, що в місті окупанти відключили стільниковий зв'язок.

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