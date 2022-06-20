Впевненість у цьому, як пише Politeka.net, виразив український політтехнолог Олексій Голобуцький.

За його словами, очікується, що Херсонщину буде відбито протягом кількох тижнів. Також він підкреслив, що що мешканці Каховського геріатричного пансіонату, яким вони допомагають вже 4-й місяць, теж це відчувають.

«Що наша армія вже недалеко, перетерпіти під окупацією лишилось не так вже довго. Так, українська влада попросила всіх мешканців області, хто має змогу, чимшвидше тимчасово виїхати з окупованих територій, бодай би куди – щоб не заважати наступу ЗСУ і звільненню області від ворога. Але в тім-то й річ, що мешканці Каховського геріатричного пансіонату такої змоги не мають: вони або малорухомі, обмежені можливостями візочка, або й взагалі нерухомі, прикуті до ліжка. Але ви б чули, як вони радіють наближенню рідної армії», - пояснив Голобуцький, додаючи, що підопічні пансіонату дуже емоційно реагують на звуки нашої арти, які вони вже чули.

Для них це знак, що ЗСУ ось-ось виженуть ворога.

«Мешканці пансіонату так і не змінили своєї думки за ці місяці: як і в березні, кажуть «нехай навіть по нас прилетить, нехай би й ми померли – але щоб ЗСУ окупантів вигнали!», - додав Голобуцький.

Політтехнолог підкреслив, що українці під окупацією тримаються попри все, хоча виживати чимдалі складніше.

Додамо, що тим часом стало відомо, що сили оборони відкинули росіян з першої лінії оборони на Херсонщині. Війська рФ станом на зараз зміцнюються на другій та третій лінії оборони.

Також, Сили оборони завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу. Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

"Пишаюсь ЗСУ! Я впевнений, що перемога буде за нами! Так, буде тяжко, але вона буде і це 100%! З кожним днем наші воїни наближають Україну до того дня, коли ми зможемо прокинутись вранці, і не боятись, що прилетить ракета", - заявив Хлань.

Також стало відомо про розстріл окупантів в Херсоні з автоматів. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги. Два чеки по 200, та 1 - 300 …», - розповіли в ОК, додаючи, що пораненого тепер лікують в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму.

«А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття», - запевнили в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до прориву.

Також повідомлялось, що снаряд окупантів вибухнув прямо у водоймі, де купалися діти.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти завдали нового удару по Дніпропетровщині, де другу добу гасять нафтобазу.