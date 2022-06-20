Уверенность в этом, как пишет Politeka.net, выразил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, ожидается, что Херсонщина будет отбита в течение нескольких недель. Также он подчеркнул, что жители Каховского гериатрического пансионата, которым они помогают уже 4-й месяц, тоже это чувствуют.

«Что наша армия уже недалеко, перетерпеть под оккупацией осталось не так уж долго. Так, украинская власть попросила всех жителей области, кто имеет возможность, поскорее временно выехать из оккупированных территорий, хотя бы куда – чтобы не мешать наступлению ВСУ и освобождению области от врага. Но в том-то и дело, что жители Каховского гериатрического пансионата такой возможности не имеют: они либо малоподвижны, ограничены возможностями коляски, либо вообще неподвижны, прикованы к постели. Но вы бы слышали, как они радуются приближению родной армии», - пояснил Голобуцкий, добавляя, что подопечные пансионата очень эмоционально реагируют на звуки нашей арты, которые они слышали.

Для них это знак, что ВСУ вот-вот выгонят врага.

"Жители пансионата так и не изменили своего мнения за эти месяцы: как и в марте, говорят "пусть даже по нам прилетит, пусть бы и мы умерли – но чтобы ВСУ оккупантов выгнали!",- добавил Голобуцкий.

Политтехнолог подчеркнул, что украинцы под оккупацией держатся вопреки всему, хотя выживать все сложнее.

Добавим, что тем временем стало известно, что силы обороны откинули россиян с первой линии обороны на Херсонщине. Войска рф по состоянию на сейчас укрепляются на второй и третьей линии обороны.

Также, Силы обороны нанесли точные удары по складам, находящимся в тылу. Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

"Горжусь ВСУ! Я уверен, что победа будет за нами! Да, будет тяжело, но она будет и это 100%! С каждым днем наши воины приближают Украину к тому дню, когда мы сможем проснуться утром, и не бояться, что прилетит ракета", - заявил Хлань.

Также стало известно о расстреле оккупантов в Херсоне из автоматов. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Південь».

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, которая открыла счет с помощью автоматной очереди. Два чека по 200, и 1 - 300 ...", - рассказали в ОК, добавляя, что раненого теперь лечат в одной из больниц временно оккупированного Крыма.

"А те, что уложились в 200 - так же эпично будут укладываться и в черные мешки для мусора", - заверили в оперативном командовании.

Напомним, оккупанты захватили еще один населенный пункт и готовятся к прорыву.

Также сообщалось, что снаряд оккупантов взорвался прямо в водоеме, где купались дети.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.