У Полтавські області сталася жахлива ДТП за участі військового авто.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється. Зберігаємо спокій!", - повідомив Лунін.

"Загоряння вже загасили. На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію", - уточнив інформацію керівник Полтавської обласної військової адміністрації.

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