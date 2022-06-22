Відповідні кадри вже з'явилися в мережі, пише Politeka.net.

⚡️В Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Виктору Медведчуку. pic.twitter.com/YXVBpzxlTy — Stanislav Tsykalovskyi (@proctolog) June 22, 2022

Зазначимо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що Новошахтинський завод нафтопродуктів, основною часткою якого володіє дружина голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко, постачає паливо для танків збройних сил росії на окупованому Донбасі.

"За тією інформацією, яка у нас є в наявності, дизельне паливо, яке виробляє цей завод, заправляється в танки російської федерації на окупованій території Донецької та Луганської областей", – говорив в інтерв'ю Данилов.

Нагадаємо, росіяни вдарили касетними снарядами по пляжу з дітьми.

Також повідомлялось, що окупанти наступають і закріплюються ще в трьох населених пунктах.

Крім того Politeka.net писала, що ворог намагається заблокувати ЗСУ - де зараз "великі проблеми".