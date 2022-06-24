Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей і намагається відновити наступ в Миколаївській області.

Як пише Politeka.net з посиланням на нове зведення Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, а на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Крім того окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії, намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі Білої Криниці. Наша авіація вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, російський військовий літак впав і загорівся відразу після взльоту.

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