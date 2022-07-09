Вранці у суботу, 9 липня, з'явилася інформація про знищення чергового військового складу окупантів біля Херсону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Офіційної інформації про те, що трапилося, немає, але місцеві жителі кажуть, що це горять склади рашистів. Чутно звуки детонації боєприпасів.
Також повідомляється, що в Херсоні зафіксовано масові запуски ракет, літає авіація. Зараз небо над містом "порізане" слідами від запусків.
Крім того, у деяких районах зник зв'язок та світло.
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Також повідомляється, що в ніч проти 9 липня на окупованих територіях Донбасу сталисяся одразу дві пожежі на військових складах ворога. З'явилися кадри "феєрверків" та "хлопків" у Харцизьку Донецької області та Кадіївці га Луганщині.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині впіймали підступного зрадника.
Також повідомлялось, що в СБУ назвали кремлівських посіпак, яких рф збиралася привести до влади в Україні.
Крім того Politeka.net писала, що в Кабміні викрили агента ФСБ.