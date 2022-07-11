Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, повідомляється, що на Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали околиці населених пунктів, нанесли авіаційний удар неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку ворог веде підготовку до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку окупанти ведуть штурмові дії для покращення тактичного положення. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони.

Додамо, що тим часом з’явилася інформація, що в Херсонській області ЗСУ завдали удару по командно-спостережному пункту російської артилерійської бригади та контрольно-командному пункту Росгвардії.

Зазначається, що підтверджені втрати росіян становлять: 38 військовослужбовців, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів у Херсонській області.

Нагадаємо, Лавров став ізгоєм на саміті G20.

У Мережі також з'явилося відео, як італійський ведучий закрив російському пропагандисту Соловйову рот у прямому ефірі.

Також повідомлялось про новий наказ Зеленського щодо звільнення українських територій.