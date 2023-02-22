Окупанти намагалися здійснити прорив быля Кремінної, але для них все закінчилося погано.

За словами керівника Луганської ОДА Сергія Гайдая, окупанти намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти.

«Що з того вийшло - гарне багаття з танків «на мільйон». Слава українським захисникам!», - прокоментував кадри з палаючою технікою ворога Гайдай.

Також керівник Луганської ОДА розповів, що бій був важким.

«Бій був дуже важкий – наші хлопці знищили кілька танків росіян. Їхній наступ захлинувся. Ситуація там стабілізувалася», – повідомив Гайдай.

Також він додав, що на Сватівському напрямку вчора росіяни евакуювали вбитих та поранених.

Бо напередодні також зазнали значних втрат при спробі прорватися.

Додамо, що ввечері 21 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали 11 вибухів.

Попередньо міськрада Маріуполя повідомляла про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район).

Сьогодні вранці у міськраді підтвердили інформацію про те, що в районі аеропорту (Центральний район) було знищено склад боєкомплекту окупантів.

Тим часом в акваторії Азовського моря підвищена активність ворожої авіації. Зафіксовано 6 ворожих бортів, ще 2 борти над Кримом.

В Україні лунає масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про пожежу в центрі Москві, кількість жертво зросла.

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