За словами керівника Луганської ОДА Сергія Гайдая, окупанти намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти.
«Що з того вийшло - гарне багаття з танків «на мільйон». Слава українським захисникам!», - прокоментував кадри з палаючою технікою ворога Гайдай.
Також керівник Луганської ОДА розповів, що бій був важким.
«Бій був дуже важкий – наші хлопці знищили кілька танків росіян. Їхній наступ захлинувся. Ситуація там стабілізувалася», – повідомив Гайдай.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Байден, говорячи мовою джунглів, приїхав до Києва і сказав: «Тут моя територія»! - Кирило Сазонов
Йому було всього 28: раптово обірвалося життя популярного актора та брата екс-нареченої Кличка
Українці вимагають посилити відповідальність за хабарі та розкрадання бюджету: "Визнання корупції..."
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Також він додав, що на Сватівському напрямку вчора росіяни евакуювали вбитих та поранених.
Бо напередодні також зазнали значних втрат при спробі прорватися.
Додамо, що ввечері 21 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали 11 вибухів.
Попередньо міськрада Маріуполя повідомляла про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район).
Сьогодні вранці у міськраді підтвердили інформацію про те, що в районі аеропорту (Центральний район) було знищено склад боєкомплекту окупантів.
Тим часом в акваторії Азовського моря підвищена активність ворожої авіації. Зафіксовано 6 ворожих бортів, ще 2 борти над Кримом.
В Україні лунає масштабна повітряна тривога.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про пожежу в центрі Москві, кількість жертво зросла.
Також повідомлялось, що путін готує для Білорусі страшну долю.
Крім того, Politeka.net писала, що у війні в України настав вирішальний момент.